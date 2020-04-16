Tele 1'de yandaşlıkta sınır tanımadılar! Övelim derken sosyal medyanın diline düştüler

Emekli amiral Türker Ertürk; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 'Başarısız olsun' diye elinden gelen gayretin gösterdiğini öne sürdü. Merdan Yanardağ da, "Bir otobüse 40 kişi birden de biniyorlar" iddiasında bulundu. Ertürk de, "Evet" ifadeleriyle Merdan Yanardağ'a destek verdi.

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