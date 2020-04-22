CHP’li Kaftancıoğlu’dan ‘makinalı’temizliği

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek yorumları bulunuyordu. Hatta CHP'li Kaftancıoğlu silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten cezalar verildi.

Kaftancıoğlu'nun yazdıktan sonra bazı sosyal medya paylaşımlarını sildiği de biliniyor.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Kaftancıoğlu'nun 16 Mayıs 2014 tarihinde, "Elime makinalı alıp Soma'ya gitmek istiyorum o derece yani. Hatta Ankara'ya" yazmıştı. Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan yazdığı bu mesaj CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflaması ardından yeniden gündeme geldi. Kaftancıoğlu'nun bu mesajı yeniden gündeme gelmesi ardından sildiği ortaya çıktı.









Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur sosyal medya hesabından, "Eşkiyalık tasladığın tüm twetleri silmeyi istesen de istemesen de böyle öğreneceksin işte" diye tepki gösterdi.