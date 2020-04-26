Dünyaya örnek mücadelede sıra bağışıklık haritasında

Önceki gün corona virüsten iyileşenlerin sayısının ilk kez günlük vaka sayısını geçtiği Türkiye güçlü sağlık altyapısı, erken teşhis, tedavi ve alınan tedbirlerle pandemiyle mücadelede zafer için umutlandı. Türkiye, sağlık çalışanlarının kahramanlaştığı salgınla savaşta yeni bir faza geçmeyi de masaya yatırdı. Pandemiyle mücadelenin bu evresinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun örneklem yöntemi ile seçtiği aileler üzerinde testler yapılacak. Testler sonucu hiçbir belirti göstermeden corona virüsü atlatanlar dahil toplumun yüzde kaçının bağışıklık kazandığı belirlenmeye çalışılacak. Ortaya çıkan rakamlar normalleşme haritası içinde iller bazınde bir rehber niteliği taşıyacak. İl pandemi kurulları illerde virüs yükünün boyutuna bakacak. Yayılma hızına bakılarak hangi illerde hangi yasakların kaldırılması gerektiğini belirlenmeye çalışılacak. Bağışıklık oranı yüksek olan illerde daha geniş taramalar yapılarak vatandaşların plazma tedavisi için bağışta bulunmaları teşvik edilecek. Toplumun kurallara ödün vermeden uyması halinde önümüzdeki haftadan itibaren bazı illerde hiç vaka çıkmaması sözkonusu olabilecek. Eğer tedbirlere uyulması dahilinde ortaya atılan öngörüler gerçekleşirse Türkiye'de yeni vaka sayası önümüzdeki 10 günde 2 binli rakamlara inebilecek. Mayıs sonunda ise günlük vaka sayısı 100'lü rakamlar ile sınırlı kalabilecek.

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