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Araştırmalar sonucunda açıklandı! salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı

dünyada etkisi göstermeye devam ediyor. Bilim adamları salgınının etkilerini araştırıyor. Uzmanlar corona virüsün yüksek ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiğini söyledi. Fakat dünyanın farklı yerlerinde değişik belirtilerle ortaya çıkabiliyor. ABD'li doktorlar, yaptığı son çalışmalar sonucunda mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonunun koronavirüsün erken bir belirtisi olarak ortaya çıktığını ifade etti. Bilim insanları ayrıca, ayakta oluşan bu lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissinin oluştuğunu belirtti. Peki nelerdir? İşte corona virüs belirtileri...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 11:08
Araştırmalar sonucunda açıklandı! Corona virüs salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı

dünyada etkisi göstermeye devam ediyor. Bilim adamları salgınının etkilerini araştırıyor. Uzmanlar corona virüsün yüksek ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiğini söyledi. Fakat dünyanın farklı yerlerinde değişik belirtilerle ortaya çıkabiliyor. ABD'li doktorlar, yaptığı son çalışmalar sonucunda mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonunun koronavirüsün erken bir belirtisi olarak ortaya çıktığını ifade etti. Bilim insanları ayrıca, ayakta oluşan bu lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissinin oluştuğunu belirtti. Peki nelerdir? İşte corona virüs belirtileri...

Araştırmalar sonucunda açıklandı! Corona virüs salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı

ABD'li doktorlar ' parmakları' adını verdikleri yeni bir koronavirüs semptomu daha keşfetti. Bilim insanlarına göre mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonu hastalığın erken belirtisi olarak ortaya çıkıyor.

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Araştırmalar sonucunda açıklandı! Corona virüs salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı

USA Today'ın aktardığına göre, uzmanlar bu semptomu, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonu olarak tanımladı.

Araştırmalar sonucunda açıklandı! Corona virüs salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı

Bilim insanlarına göre, enfeksiyonun bu şekilde tezahürü hem akut solunum sıkıntısı sendromu olan ağır hastalarda hem de çocuklarda da dahil olmak üzere hastalığı asemptomatik seyreden gençlerde görülüyor. Aynı zamanda bu durum, testin negatif çıkabileceği hastalığın en erken evresinde bir belirti olarak ortaya çıkıyor.

Araştırmalar sonucunda açıklandı! Corona virüs salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı

DOKUNULDUĞUNDA YANMA VE ACI HİSSİ OLUŞUYOR

Pennsilvanya Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ebbing Lautenbach, ayak parmaklarında beliren lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissi duyulduğunu belirtti.

Araştırmalar sonucunda açıklandı! Corona virüs salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı

Lautenbach, parmakların morarmasının enfeksiyona lokal inflamatuar bir tepki veya kan damarlarının tıkanmasının bir tezahürü olabileceğini düşünüyor.

Araştırmalar sonucunda açıklandı! Corona virüs salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı

Massachusetts Hastanesi Acil Servis Şefi Susan Wilcox ise, şiddetli grip veya viral pnömonisi olan hastalarda benzer semptomların görüldüğünü kaydetti.

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