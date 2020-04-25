Araştırmalar sonucunda açıklandı! Corona virüs salgınında yeni bir belirti daha ortaya çıktı

Corona virüs dünyada etkisi göstermeye devam ediyor. Bilim adamları koronavirüs salgınının etkilerini araştırıyor. Uzmanlar corona virüsün yüksek ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiğini söyledi. Fakat dünyanın farklı yerlerinde corona virüs salgını değişik belirtilerle ortaya çıkabiliyor. ABD'li doktorlar, yaptığı son çalışmalar sonucunda mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonunun koronavirüsün erken bir belirtisi olarak ortaya çıktığını ifade etti. Bilim insanları ayrıca, ayakta oluşan bu lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissinin oluştuğunu belirtti. Peki corona virüs belirtileri nelerdir? İşte corona virüs belirtileri...