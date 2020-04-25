SON DAKİKA... Sevindiren gelişme! TÜBİTAK Başkanı corona aşısı ve ilacı için tarih verdi!

25 ÜNİVERSİTE, 8 KAMU ARAŞTIRMA KURUMU, 8 FİRMA VE 225 ARAŞTIRMACI ÇALIŞIYOR
Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını hızlandıran TÜBİTAK, aşı ve ilaç geliştirme projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda TÜBİTAK desteği ile oluşturulan 'Covid-19 Türkiye Platformu' çatısı altında 25 farklı üniversite, 8 kamu araştırma kurumu, 8 firmadan toplam 225 araştırmacı, çalışma yürütüyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarını anlattı.