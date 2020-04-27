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Son dakika: , 27 Nisan günlük corona virüs verilerini paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan 2020 tarihindeki koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 20 bin 143, vaka sayısı 2 bin 131 oldu. Vefat sayısı 95 olurken, toplam can kaybı 2 bin 900'e yükseldi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 4 bin 651 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 20:15 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca, 27 Nisan günlük corona virüs verilerini paylaştı!

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre,

İYİLEŞEN EN YÜKSEK HASTA SAYISI

Bakan Koca: "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım"

26 NİSAN VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 177 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 99 hasta vefat etti, 3 bin 558 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 889 bin 742, toplam vaka sayısı 110 bin 130, toplam vefat sayısı 2 bin 805, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1776, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 883, toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında, "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50 bine varan günlük test kapasitemizin 30 bini kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Bakan Koca, 27 Nisan günlük corona virüs verilerini paylaştı!
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