Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler FotoHaber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SON DAKİKA CORONA VİRÜS açıklaması! İstanbul; Türkiye'nin Vuhan'ı sıkı takip ile...

Sağlık Bakanı 'dan açıklaması! İstanbul; Türkiye'nin Vuhan'ı sıkı takip ile...

virüsle mücadelede tüm Türkiye'nin takip ettiği Sağlık Bakanı 'dan açıklamaları üst üste geldi! Sabah Gazetesi'nden 'nun sorularını cevaplayan Bakan Koca; ' ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?' gibi sorulara yanıtlar verirken İstanbul'u da Vuhan'a benzetti. Corona virüsün ilk kez ortaya çıktığı Vuhan şehrinde olduğu gibi İstanbul'da da hastaların yoğunlukta olduğunu ifade eden Bakan Koca; corona virüs tedavisi hakkında da bilgiler verdi. 23 Nisan corona virüs vaka sayısı haritasında hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2.491 olurken toplam vaka sayısı da 101.790 olmuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 24.04.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:20
Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

Ülkemizde virüsle mücadelenin simgelerinden olan Sağlık Bakanı ; İstanbul'un Türkiye'nin Vuhan'ı olduğunu belirterek dikkat çeken ifadelerde bulundu. haberine göre İstanbul'da corona salgınını kontrol altında aldıklarını ifade eden Bakan Koca; tıbbi dedektif gibi iz sürüldüğünü 1300 otomobil ile tüm şehrin dolaşıldığını ifade etti. Eğer bu yöntemler izlenmeseydi sonuçların çok daha ağır olacağını belirten Koca, okulların ne zaman açılacağına ilişkin yorumlarını paylaştı.

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN VUHAN'I OLDU!

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınını kontrol edebilir düzeye getirirken Sağlık Bakanı , süreçle ilgili gelişmeleri, geleceğe dair öngörüleri SABAH'la paylaştı. Koca, Çin'de Kovid19 vakalarının ilk görüldüğü Vuhan şehri ile İstanbul'u kıyasladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye'nin Vuhan'ı, İstanbul oldu. Hatta İstanbul, Vuhan'a göre daha iç içe bir kent. Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık. 3'er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla tüm İstanbul'u bulaşı zincirini tespit için dolaştı... "

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

"Tıbbi dedektif gibi iz sürdü. Bu yöntemi uygulamasaydık İstanbul'da salgını kontrol altına almamız çok zor olurdu. Neden? Çünkü ilk gelen hastalar solunum desteğine ihtiyaç duyacak halde idi. Bulaşı zinciri belirlendikçe hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti."

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

KRİTİK EŞİK

Ramazan ayında da toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesi salgınla mücadelemizde kritik bir eşik. Henüz vaka sayısının sınırlı olduğu illerin önümüzdeki dönemde yeni odaklar haline gelmemesi için sosyal izolasyon mutlak gereklilik. Toplum sağlığı için bayramda tokalaşma, kucaklaşma olmamasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zorlu günleri geride bıraktığımızda çifte bayram yaşayacağız.

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

ÖNCELİK GIDA VE TARIM

Nüfus hareketinin ve temasın en fazla olduğu alanlar, hizmetler sektöründe yoğunlaşıyor. Nispi olarak hareketliliğin daha az veya kontrol edilebilir olduğu alanların özellikle tarım, hayvancılık, gıda sanayi ve imalat sektörlerinin hızla önünün açılması çok mühim.

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

"Mevcut analizler 3-6 ay sonra gıda ve tarım sektörlerinin öncelik ve öneminin artacağını gösteriyor. Bu nedenle, salgının gıda ve tarımı olumsuz etkilememesi için hızlı davranmamız gerekiyor. Bugünkü gayretlerin yanında ekonomik açıdan hızlı toparlamayı da tüm yönleri ile düşünüyoruz.

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

PLAZMA OLUMLU AMA...

Plazma tedavisinde olumlu sonuçlar alınıyor. Fakat bir mucize değil. Henüz nihai değerlendirme yapacak kadar veri birikmiş değil.

SON DAKİKA