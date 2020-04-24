Sağlık Bakanı Koca'dan SON DAKİKA CORONA açıklaması! Corona virüs ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? Vuhan ve İstanbul...

Ülkemizde corona virüsle mücadelenin simgelerinden olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul'un Türkiye'nin Vuhan'ı olduğunu belirterek dikkat çeken ifadelerde bulundu. Son dakika haberine göre İstanbul'da corona salgınını kontrol altında aldıklarını ifade eden Bakan Koca; tıbbi dedektif gibi iz sürüldüğünü 1300 otomobil ile tüm şehrin dolaşıldığını ifade etti. Eğer bu yöntemler izlenmeseydi sonuçların çok daha ağır olacağını belirten Koca, okulların ne zaman açılacağına ilişkin yorumlarını paylaştı.

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN VUHAN'I OLDU!