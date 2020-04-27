Son dakika! Koronavirüsten bugün iyileşenler, vaka sayısının 2 katından fazla! | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan 2020 tarihindeki koronavirüs verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 20 bin 143, vaka sayısı 2 bin 131 oldu. Vefat sayısı 95 olurken, toplam can kaybı 2 bin 900'e yükseldi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 4 bin 651 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık" açıklamasında bulundu.