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'ndan Afrin'deki terör saldırısına tepki: "PKK/'ye destek verenler de sorumlu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt , terör örgütü PKK/'nin, Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlediği saldırıya ilişkin, "Terör örgütüne destek verenler ve onu terör listesinden çıkarmaya çalışanlar da bu alçak saldırıdan sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 22:03 ABONE OL
Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki terör saldırısına tepki: PKK/YPG'ye destek verenler de sorumlu

Çavuşoğlu, Twitter'dan, "Hain terör örgütü PKK/YPG bu mübarek ramazan gününde bile çoluk çocuk demeden masum sivilleri katletti." mesajını paylaştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Çavuşoğlu mesajında, "Terör örgütüne destek verenler ve onu terör listesinden çıkarmaya çalışanlar da bu alçak saldırıdan sorumludur." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11'i çocuk 40 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki terör saldırısına tepki: "PKK/YPG'ye destek verenler de sorumlu"
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