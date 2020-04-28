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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'na tepki: Sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil

Barolar Birliği Başkanı ’nun Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkındaki açıklamalarına sert eleştiride bulundu. Feyzioğlu yaptığı açıklamada Ankara Barosu’nun yaptığını tasvip etmenin mümkün olmadığına dikkat çekerken aynı zamanda Türkiye’nin asıl gündemini de geride bıraktığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 28.4.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:04 ABONE OL
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu'na tepki: Sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara Barosu hakkında açıklamada bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulan Ankara Barosu'nun açıklaması hakkında, "Bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

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'TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Feyzioğlu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ankara Barosu 100 yıllık Cumhuriyet'in koca çınarıdır. Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Öte yandan bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır.

'GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Feyzioğlu açıklamasının devamında Ankara Barosu'nun Türkiye'nin asıl gündemi olan COVİD-19 salgınını geri plana attığını ifade ederek şöyle konuştu: "Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz ve adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız, sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir. Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmaktır. Onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak ve bunun takipçisi olmaktır. Meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız."

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TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu'na tepki: Sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil
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