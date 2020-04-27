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İlahiyat Dekanlarından Ali Erbaş'a destek: Bu onun asli görevidir

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın hutbede İslam'ın hükümlerini aktardığı ve zina ve eşcinselliğin büyük haramlardan olduğunu belirttiği konuşmasına Ankara Barosu başta olmak üzere bazı mihraklar yakışıksız ifadelerle karşılık vermiş ve bu açıklama üzerinden İslam'a ve müslümanlara hakaret etmeye kalkışmıştı. İlahiyat ve konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve Erbaş'a desteklerini açıkladı. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 27.4.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 17:51 ABONE OL
İlahiyat Dekanlarından Ali Erbaş'a destek: Bu onun asli görevidir

İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İslam'ın hükümlerini hutbede anlattığı için linç edilmesine yönelik girişime karşı açıklama geldi. Dekanlar "Diyanet İşleri Başkanlığının, yüce dinimiz İslam'ın yaratılış kanunlarını, insan fıtratını, kutsal aile hayatını ve evrensel ahlak ilkelerini esas alan yasaklarına ilişkin açıklamalarını topluma sunması asli görevidir" derken Erbaş'ın açıklamalarını sonuna kadar desteklediklerini beyan ettiler.

İşte İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden gelen açıklama;

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İlahiyat Dekanlarından Ali Erbaş'a destek: Bu onun asli görevidir
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