İlahiyat Dekanlarından Ali Erbaş'a destek: Bu onun asli görevidir

İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın İslam'ın hükümlerini hutbede anlattığı için linç edilmesine yönelik girişime karşı açıklama geldi. Dekanlar "Diyanet İşleri Başkanlığının, yüce dinimiz İslam'ın yaratılış kanunlarını, insan fıtratını, kutsal aile hayatını ve evrensel ahlak ilkelerini esas alan yasaklarına ilişkin açıklamalarını topluma sunması asli görevidir" derken Erbaş'ın açıklamalarını sonuna kadar desteklediklerini beyan ettiler.

İşte İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden gelen açıklama;