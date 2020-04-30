SON DAKİKA! MHP'den çirkin ifadeleriyle tepki çeken Özgür Özel'e sert cevap: Boş ve kof bir siyaset maskarası

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter yaptığı açıklamalarda Özgür Özel'in ve partisinin sandıktan ümidini kestiğini ve sokaktan, darbeden medet umduklarını belirterek dilinin altındaki baklanın bu olduğunu açıkladı. İşte Özgür Özel'in tepki çeken ifadelerine karşı MHP'den gelen sert açıklamalar;

İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'in anti demokratik sözlerine sert tepki gösterdi | Video

ÖZGÜR ÖZEL BOŞ VE KOF KONUŞAN BİR SİYASET MASKARASI

Özgür Özel çok konuşuyor,bunun yanında kem konuşuyor, kof konuşuyor ve sürekli olarak krize oynuyor. Normal, kabul edilebilir akıl sınırlarından tamamen uzaklaşmış durumda. Saray rejimi diyor. Bugün Türkiye'de saray rejimi diye bir şey yok. İkincisi Özgür Özel Türkiye Cumhuriyeti devleti saati gelince iş başına gelir falan diyor. Devlet görevinin başında değil mi?

DİLİNİN ALTINDAKİ BAKLANIN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Özgür Özel'in dilinin altındaki bakla ne? Biz onun tiynetini biliyoruz. Bunlar sokağa oynuyor. Demokraside ve sandıkta bulamadıklarını başka yerlerde bulmanın peşindeler. CHP genetik yapısıyla siyasi laboratuvarlarda oynanmış, kökünden savrulmuş ve başka bir ülkenin partisi haline dönüşmüştür.

İSPAT EDEMEZSE ALÇAKTIR

Genel Başkanımıza yönelik ağza alınmayacak ifadeler de kullandı. Milletimiz tarafından takdir toplayan açıklamasının talimatla yapıldığını iddia etti. Bu iddiasını ispat etmezse alçaktır, müfteridir. Allah'ın izniyle Türk milleti müslüman mahallesinde salyangoz sattırmaz. Milli ve manevi değerlerimize söz ettirmeyiz. Bunlar bunların hepsine yabancı. Özgür Özel siyasetin maskarasıdır.