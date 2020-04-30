İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'in anti demokratik sözlerine sert tepki gösterdi | Video
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP'nin tepki çeken tehdit diliyle ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. A Haber canlı yayınına bağlanan Yönter, Özgür Özel'in anti demokratik sözlerine sert sözlerle tepki gösterdi.