Eşcinsel harekete kim destek veriyor? "Asıl hedef aileyi çökertmek, nesli bitirmek..."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma hutbesinde Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini aktardı. Eşcinsellik ve zinanın haram olduğunu ifade eden Erbaş, sistematik bir şekilde saldırıların hedefi haline geldi. Ankara Barosu, eşcinsellik ve zina ile ilgili Kur'an hükmünü aktaran Erbaş ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Siyasetten ve toplumdan Ankara Barosu'na tepki yağarken, İnsan Hakları Derneği ve bazı barolar çirkin sözlere destek verdi. CHP de, İslam karşıtı sözlere destek sunarak, tepki çekti. A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve MHP Kahraman Maraş Milletvekili Sefer Aycan önemli açıklamalarda bulundu. AK Partili Sorgun, "Mesele özel hayat değil. Mesele aileyi, toplumu ve aileyi çökertmek. Nesli bitirmek..." derken, Aycan, "Ankara Barosu'nun amacı doğrudan İslam dinine saldırıdır. Bunu bir fırsat gibi gördüler." ifadelerini kullandı.

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"AİLEYİ, TOPLUMU VE NESLİ HEDEF ALIYORLAR"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Öncelikle Diyanet İşleri Başkanı'mız ne dedi, ona bakmamız lazım. 'İslam, eşcinsellik ve zinayı lanetliyor' diyor. Bir Diyanet İşleri Başkanı'nın bunu söylemesinden daha doğal ne olabilir. Bunların asıl hedefi aile. Sözde İnsan Hakları Derneği suç duyurusunda bulunuyor. Ayrımcılık yapılıyormuş. Bunlar tam 4 bin yıl öncesinin sapkınlıklarını dile getiriyorlar. Ama Diyanet İşleri Başkanı'nın çağın dışındaki dogmaları dile getirdiğini söylüyorlar. Bunlar aileyi hedef alıyorlar. Sapkın, hastalıklı tarz birilerinin özel hayatı ise, bunu neden kamusallaştırıyorsunuz? Şehir şehir , meydan meydan neden ifşa ediyorsunuz? Mesele özel hayat değil. Mesele aileyi, toplumu ve aileyi çökertmek. Nesli bitirmek...

"BUNU FIRSAT GÖRDÜLER, DOĞRUDAN İSLAMA SALDIRIDIR"

MHP Kahraman Maraş Milletvekili Sefer Aycan ise konuya ilişkin şöyle konuştu:

Ankara Barosu'nun amacı doğrudan İslam dinine saldırıdır. Bunu bir fırsat gibi gördüler. Hiç alakası yokken kendilerini bir taraf olarak gördüler. İslam dinine, Peygamberimize saldırmışlardır. Siyasi ve gereksiz bir hamle olarak görüyorum. Onların haklarını korumak gibi gelmiyor bana. Bir fırsatçılık olarak görüyorum. Bir diğer ilginç duru ise CHP'nin savunmasıdır. CHP'nin sözcüleri Baro'dan yana açıklama yaparak tartışmayı körüklemiştir. Gereksiz yere CHP olayı savunmuştur. Baro'ya ve CHP'ye bu tutum yakışmamıştır. MHP bu duruma karşı açıkça tavrını koymuştur.

Tabi ki eşcinsellik çok tartışılacak bir konu. Anal ilişki cinsel yolla buluşan hastalıkların en sık olduğu durumdur. Sorun şu ki, alenileştiriliyor. Bunun reklamını yapmak, yaymak için, normalleştirmek için kasıtlı çalışmalar yapılıyor.

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