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Son dakika: İşleri Başkanı Ali büyük desteği sorumluluğumuzu arttırmıştır

İşleri Başkanı büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 14:56 ABONE OL
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu arttırmıştır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır.

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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu arttırmıştır
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