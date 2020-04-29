Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Milletimizin büyük desteği sorumluluğumuzu arttırmıştır

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Milletimizin büyük desteği, İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Ayrıntılar Geliyor... Hedef Diyanet değil İslamiyet Erdoğan: 'Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır' SON DAKİKA: CHP, İslam düşmanlığına sahip çıktı! Skandal sözler... AK Parti Sözcüsü Çelik: Ankara Barosu içindeki İslamofobik yaklaşımı saklayamadı Son dakika! Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan net mesaj: Zina ve eşcinsellik haramdır! AK Parti'den Ankara Barosu'na sert tepki: Faşist zihniyetin en net örneği 'Diyanetimizin de Başkanımızın da Yanındayız' Altun'dan Erbaş'a destek