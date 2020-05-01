Ailenin temeline kimler dinamit koyuyor? Yeni tehlike: Feminizm ve eşcinsellik! | Video
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Cuma hutbesinde eşcinsellik ve zinanın haram olduğunu söylemesinin ardından Ankara Barosu başta olmak üzere İnsan Hakları Derneği ve birçok ilin barosu Erbaş'ı hedef aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim hükümlerini aktardığı hutbeyi hedef alanlara CHP destek çıkarken, Erbaş'a vatandaştan büyük destek geldi. Tartışmalar bir haftadır sürerken, konu Türkiye'nin en önemli gündemleri arasında yer aldı. A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve MHP Kahraman Maraş Milletvekili Sefer Aycan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.