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ölüm orucunu bıraktı

DHKP-C  Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan ve örgütün baskısıyla bir süredir ölüm orucuna giren ölüm orucunu bıraktı. Gökçek, kendi iradesi ile ölüm orucundan vazgeçerken, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:56 ABONE OL
Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bıraktı

DHKP-C Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan ve örgütün baskısıyla bir süredir ölüm orucuna giren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek bugün sürpriz bir şekilde kendi iradesi ile ölüm orucunu sonlandırdı. İstanbul Küçükarmutlu'daki evinde ölüm orucu yapan Gökçek Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökçek orucu kendi iradesi ile bitirse de Küçük Armutlu'daki evi önünde Grup Yorum, CHP, HDP ve TİP milletvekilleri basın açıklaması yaptı.
Grup Yorum üyelerinin ve siyasi parti mensuplarının konuşmalarının sonrasında konser verebilmek için İstanbul Valiliği'ne başvurulduğu da duyuruldu.

İbrahim Gökçek'in ölüm orucunu grup yorumun herhangi bir talebinin karşılanmamasına rağmen bırakması dikkat çekti. Bilindiği gibi daha önce DHKP-C'nin yönlendirmesiyle ölüm orucuna giren Helin Bölek hayatını kaybetmişti

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Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bıraktı
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