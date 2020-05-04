Haberler Gündem Haberleri Her kirli operasyonun ardından o isim çıkıyor! ODATV’den haysiyet cellatlığı

Her kirli operasyonun ardından o isim çıkıyor! ODATV’den haysiyet cellatlığı Oda TV, bu kez Fethi Yılmaz isimli editörüyle Türkiye’de işini yapmaya çalışan gazeteci, kurum ve kişileri hedef almaya başladı. Gazetecileri yandaş, örgüt yapılanması mensubu, iş dünyasını hükümete yakın, gibi göstererek algı oluşturmaya ve haysiyet cellatlığı yapmaya çalışan Oda TV editörü Fethi Yılmaz’ın, hedefe koymaya çalıştığı kişilere yönelik yaptığı operasyonlar tek tek deşifre oldu. İşte Fethi Yılmaz’ın hedef tahtasına oturttuğu kişiler:

DAMLA KAYA Gündem Giriş Tarihi: 4.5.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 17:06 ABONE OL