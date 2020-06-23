Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası onandı!

İstinaf Mahkemesi, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı onadı. Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.

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İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen hapis istinaf incelemesi sonucunda onandı.

İSTİNAF ONADI

Yerel mahkemenin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından usul ve esas yönünden isabetli bulundu. Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Kaftancıoğlu'nun dosyası Yargıtay'a gidecek. Son kararı Yargıtay verecek.

Bilindiği gibi, Canan Kaftancıoğlu'na "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 hapis cezası verilmişti.

CEZAEVİNE GİRECEK Mİ?

Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasının ardından en merak edilen soru, 'Cezaevine girecek mi?' oldu. Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan ceza verilirken tutuklama kararı çıkmamıştı. Karar, İstinaf Mahkemesi'nde değerlendirildi ve onandı. Şimdi ise Kaftancıoğlu'nun onanan cezası Yargıtay'a taşınacak. Yargıtay'ın kararının ardından durum netlik kazanacak.

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