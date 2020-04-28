Canan Kaftancıoğlu geçmişten bugüne neler yaptı? Konut tacizi emri veren Kaftancıoğlu kimdir? | Video
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Son dakika haberi... İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesi emrini verdiğini açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kimdir? Terör örgütlerine ve teröristler destek evren destek açıklamaları yapan CHP İstanbul İl Başkanı canan Kaftancıoğlu bugüne kadar neler yaptı? İşte Canan Kaftancıoğlu gerçeği...