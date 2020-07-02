Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | O iddialar sonrası harekete geçildi! Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok'a inceleme başlattı

| O iddialar sonrası harekete geçildi! 'a inceleme başlattı

haberi: Dünya çapında milyarlarca kullanıcıya sahip hakkında, kişisel verileri izinsiz kopyalama iddiaları sonrası harekete geçildi. (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, resen inceleme başlattı. TikTok'un Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı bulunuyor. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:26 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:51 ABONE OL
Son dakika | O iddialar sonrası harekete geçildi! Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok'a inceleme başlattı

Son dakika haberi... Çinli sosyal medya uygulaması TikTok kullanıcılarının kişisel bilgilerini izinsiz kopyaladığı iddiaları ile gündemde. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) da sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

TikTok uygulamasındaki büyük tehlike! Veriler sızdırılıyor | Video

İHBARLAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurul, fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

Son dakika: Türkiye'de 30 milyon kişinin kullandığı TikTok ile ilgili şoke eden iddia: Gözetliyor, kopyalıyor...
Gençler için bir tehdit: Wattpad
Facebook tarihinin en kötü dönemini yaşıyor! Reklam boykutu çığ gibi büyüyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | O iddialar sonrası harekete geçildi! Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok'a inceleme başlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA