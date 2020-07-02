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Facebook tarihinin en kötü dönemini yaşıyor! Reklam boykutu çığ gibi büyüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddet içerikli bir paylaşım yapması ve Facebook tarafından silinmemesiyle başlayan reklam boykotu her geçen gün daha da büyüyor. Yeni isimler Facebook'tan reklamlarını çekiyor. Bu protesto kapsamında sosyal medya platformunda reklamlarını durduran son isim Lego oldu. Son gelişmelere göre 400 firma reklamlarını kaldırmış durumda. Gelirinin büyük kısmını reklamlardan elde eden Facebook'un zararı da bu gidişle büyük olacak görünüyor.
Giriş Tarihi: 02.07.2020
12:15
Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
12:27
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