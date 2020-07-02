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tarihinin en kötü dönemini yaşıyor! Reklam boykutu çığ gibi büyüyor

ABD Başkanı 'ın şiddet içerikli bir paylaşım yapması ve tarafından silinmemesiyle başlayan reklam boykotu her geçen gün daha da büyüyor. Yeni isimler Facebook'tan reklamlarını çekiyor. Bu protesto kapsamında sosyal medya platformunda reklamlarını durduran son isim Lego oldu. Son gelişmelere göre 400 firma reklamlarını kaldırmış durumda. Gelirinin büyük kısmını reklamlardan elde eden Facebook'un zararı da bu gidişle büyük olacak görünüyor.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 12:27
Facebook tarihinin en kötü dönemini yaşıyor! Reklam boykutu çığ gibi büyüyor

, 2018'de yaşanan veri skandalıyla bir hayli zor günler geçirmişti. Mark Zuckerberg bu yüzden ifade vermişti. Cambridge Analytica skandalından sonra başka olaylarla gündeme gelen Facebook bu sefer reklam boykotu ile manşetlerden aşağı inmiyor. Birçok isim Facebook'tan reklamlarını çekti. Gelirinin büyük kısmını reklamdan elde eden Facebook, Cambridge Analytica skandalından daha zor bir dönem yaşıyor.

Facebook tarihinin en kötü dönemini yaşıyor! Reklam boykutu çığ gibi büyüyor

Starbucks, Pepsi, Coca-Cola ve Verizon'un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı 'ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen 'tan reklamlarını çekme kararı almıştı.

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Facebook tarihinin en kötü dönemini yaşıyor! Reklam boykutu çığ gibi büyüyor

Sadece pazartesi günü Adidas, HP, ve Ford firmaları da Unilever, The North Face, Coca Cola, Honda ve diğerlerine katıldı. Kampanya kapsamında sosyal medya reklamlarını durduran son büyük firma Lego oldu.

Facebook tarihinin en kötü dönemini yaşıyor! Reklam boykutu çığ gibi büyüyor

Son dönemde Mars, Target, Ford, Adidas, Coca Cola, Unilever ve Starbucks dahil toplamda 400 firma sosyal ağlardan reklamlarını kaldırdı.

Peki reklam boykotu 'u nasıl etkileyecek?

Facebook tarihinin en kötü dönemini yaşıyor! Reklam boykutu çığ gibi büyüyor

KAZANDIĞI HER 100 DOLARDAN 98'İ REKLAMLARDAN GELİYOR

Firma 2019'da gelirinin yüzde 98'ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde etti.

Başka bir deyişle sosyal meyda devi geçtiğimiz yıl kazandığı her 100 doların 98'ini reklam verenlerden elde etti.

Facebook tarihinin en kötü dönemini yaşıyor! Reklam boykutu çığ gibi büyüyor

8 MİLYON REKLAM VERENİ VAR

Ancak 'taki büyük reklam harcamaları daha çok orta ve ufak ölçekli firmalardan geliyor. Zira Facebook'ta 8 milyon reklam veren var.

En çok harcama yapan ilk 100 firma ise yıl toplamında 4.2 milyar dolarlık reklam harcaması yaptı. Bu da reklam gelirinin sadece yüzde 6'sı anlamına geliyor.

Facebook tarihinin en kötü dönemini yaşıyor! Reklam boykutu çığ gibi büyüyor

ZUCKERBERG'İN KİŞİSEL SERVETİ 7.2 MİLYAR DOLAR AZALDI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası 'un piyasa değeri geçtiğimiz hafta 56 milyar dolar azalırken, Zuckerberg'in net serveti 7.2 milyar dolar azalarak 82,9 milyar dolara düştü.

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