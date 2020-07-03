Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Levent Camii temel atma töreninde flaş açıklamalar...

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camisi'nden esintiler taşıyan, Levent Camisi'ni temeli atılıyor. 20 bin kapasiteli olacak cami, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilecek şekilde inşa edilecek. Bölgenin en büyük camisi olacak Levent Camisi'nin temel atma törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

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TEMEL ATMA TÖRENİNDE FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın Levent Camii temel atma törenindeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu camimizin şehrimize kazandırılmasına katkısı olan ve olacak kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Camiler, hiçbir çıkar, kazanç, şöhret beklentisi olmaksızın, sadece Allah rızası için inşa edilen eserlerdir.

Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakları yoktur. Türkiye, her dinden vatandaşına ibadet imkanı sunan bir devlettir.

CAMİNİN ADINI AÇIKLADI

Levent Camii'nin İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen, dernek yönetimine, tüm işçilerimize, herkesten Allah razı olsun. Levent Camii'nin adı ne olacak merak ediyorsunuz. Dedik ya Levent'ler buradan geçti. Öyleyse baş Levent'in adını koyalım. Dedik ki, adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun.