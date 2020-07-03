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: Başkan 'dan Levent Camii temel atma töreninde flaş açıklamalar...

: Başkan , Levent Camisi'nin temel atma törenine katıldı.. 20 bin kişi kapasiteli camii, bölgenin en büyük camisi olacak. Çamlıca'dan da görülecek olan caminin mimarisi Süleymaniye Camisi'nde esintiler taşıyacak. Başkan Erdoğan, mimarisi ve büyüklüğü ile kendisine hayran bırakacak eserin temel atma töreninde şu açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 14:46 Son Güncelleme: 3.7.2020 15:13 ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Levent Camii temel atma töreninde flaş açıklamalar...

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camisi'nden esintiler taşıyan, Levent Camisi'ni temeli atılıyor. 20 bin kapasiteli olacak cami, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilecek şekilde inşa edilecek. Bölgenin en büyük camisi olacak Levent Camisi'nin temel atma törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

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TEMEL ATMA TÖRENİNDE FLAŞ AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'ın Levent Camii temel atma törenindeki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu camimizin şehrimize kazandırılmasına katkısı olan ve olacak kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Camiler, hiçbir çıkar, kazanç, şöhret beklentisi olmaksızın, sadece Allah rızası için inşa edilen eserlerdir.

Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakları yoktur. Türkiye, her dinden vatandaşına ibadet imkanı sunan bir devlettir.

CAMİNİN ADINI AÇIKLADI

Levent Camii'nin İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen, dernek yönetimine, tüm işçilerimize, herkesten Allah razı olsun. Levent Camii'nin adı ne olacak merak ediyorsunuz. Dedik ya Levent'ler buradan geçti. Öyleyse baş Levent'in adını koyalım. Dedik ki, adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun.

Son dakika: Levent Camii, temel atma töreni bugün Başkan Erdoğan'ı katılımıyla gerçekleşecek! Çamlıca'dan bile görülecek...

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Levent Camii temel atma töreninde flaş açıklamalar...
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