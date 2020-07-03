Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması | Video

Son Dakika Haberi... Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Levent'te inşa edilecek olan 'Barbaros Hayrettin Paşa Camii' temel atma töreninde; Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili çalışmalara tepki gösteren Avrupa ve Batı ülkelerinin açıklamalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılamasına karşı çıkan açıklamalarda bulunan Avrupa ve Batı ülkelerine tapki göstererek "Kimsenin bizim ibadethanelerimize karışmaya hakları yoktur. Türkiye, her dinden vatandaşına ibadet imkanı sunan bir devlettir" dedi.