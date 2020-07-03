Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Arif Nihat Asya'nın 'Dua' şiiri okudu | Video
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Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Levent'te yapılacak olan Barbaros Hayrettin Paşa Camii temel atma törenindeki konuşmasında; Şiiri Arif Nihat Asya'nın Dua isimli şiirini okudu.