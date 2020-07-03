Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Levent'e yapılacak caminin adını canlı yayında açıkladı | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Levent'e yapılacak caminin adını canlı yayında açıkladı | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Levent'e yapılacak caminin adını canlı yayında açıkladı | Video
03.07.2020 | 15:14

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Levent'e yapılacak olan caminin temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Camisi'nden esintiler taşıyacak olan caminin adının Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacağını açıkladı.

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