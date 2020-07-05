Paranın ödemesini nereye yaptınız? “Sahte tablonun sorumluları hesap vermeli!”

İBB tarafından satın alınan Belli'nin Fatih tablosu hakkındaki tartışmalar devam ediyor. CHP'li İlhan Kesici'nin tablonun sahte olduğunu iddia etmesinin ardından konu bir kez daha gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, belediye meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili görevini üstlenen Mücahit Birinci konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMA

SORUŞTURMA AÇILMALIDIR

Bellini'nin atölyesinden çıkma olduğu iddia edilen bu tabloya ödenen meblağın, tablonun sahteliği noktasında incelendikten sonra, sıkça söylendiği gibi sahte çıktığı durumda, kamu zararının oluşması sebebiyle, idari ve adli soruşturma konusu edilmesi elzemdir.

ÖDEMEYİ NEREYE YAPTINIZ?

Benim de, tıpkı Sn Kesici gibi, tablonun ne idüğü konusunda ciddi kaygılarım mevcuttur. Bir başka husus da, tablonun ödemesinin nereye yapıldığı sorusudur. Kanaatimce burada tablo bedelinin de izi sürülmelidir. Bu tabii devlet kurumlarının görevinde bir konudur.