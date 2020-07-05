Son dakika | Başkan Erdoğan dev projenin açılış töreninde konuşuyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Üretim Tesislerinin Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılıyor. Projenin açılışında ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMADAKİ KARARLILIĞINI ORTAYA KOYMUŞTUR.

Aziz milletim, değerli misafirler sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını yaptığımız hidroelektrik santrallerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye 2023 hedeflerine ulaşmadaki kararlılığını ortaya koymuştur. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde istihdamı destekleyerek olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

Özel sektörümüz son 6 ayda 10 milyar TL'lik yatırımla 583 fabrikayı tamamlayarak üretime geçti. Üretim çarkları hızlandı. Bugüne kadar mücadelesiz hiçbir kazanım elde etmedik. Yine mücadele ederek adeta söke söke alacağız.

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