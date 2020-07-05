Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hidroelektrik Üretim Tesisleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
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Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. (5 Temmuz 2020 Pazar)