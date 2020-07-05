Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Doğu Akdeniz açıklaması 'Yerle bir edildi' | Video
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Son dakika... Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mücadelesi ile olarak "Doğu Akdeniz'deki kurulan tuzakları yerle bir ettik. Denizlerimizde sondaj faaliyetlerini başlattık. Çevrecilik adı altında koparılan yaygaraların amacı Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirmektir" dedi.