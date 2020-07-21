Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP’li Mensur Işık’tan şiddet gören Ebru Işık için koruma kararı!

Son dakika: ’li Mensur Işık’tan şiddet gören Ebru Işık için koruma kararı!

Ankara 1. Aile Mahkemesi’nin; 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulayan Işık hakkında 6 ay evden uzaklaştırma kararı verdiği bildirildi.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Giriş Tarihi: 21.7.2020 22:17 ABONE OL

Şiddete uğrayan Ebru Işık'ın ifadesini değiştirmediği öğrenildi. Ebru Işık'ın, Mensur Işık hakkındaki şikayetinden de vazgeçmediği kaydedildi.

Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...

MAHKEME; ÇAĞRI ÜZERİNE KORUMA KARARI ALDI

Ankara 1. Aile Mahkemesi; mağdur Ebru Işık'ın yaptığı başvuru değerlendirdi. Mahkeme; Ebru Işık hakkında çağrı üzerine koruma kararı verdi. Ebru Işık; artık bir tehdit ya da tehlike hissettiğinde günün her anında korumasını arayacak ve yardım talebinde bulunabilecek.

Son Dakika Haberi: HDP'li Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'ın darp raporundan kan donduran detaylar | Video

Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...

HDP, MENSUR IŞIK HAKKINDA KARAR ALMADI

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ilgili kararın muhtemelen bu hafta içinde alınacağını açıklamıştı. Oluç; "Mensur Işık'la ilgili, olay ortaya çıkar çıkmaz grup yönetimi olarak Disiplin Kurulu'na biz gereken verileri sunduk, Disiplin Kurulu bu konuyu görüşüyor. Öyle sanıyorum ki bu hafta içinde Mensur Işık ilgili de Merkez Disiplin Kurulu'nun bir kararı olacaktır. Onu da sizlerle paylaşacağız" iddiasında bulunmuştu.

Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...

HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK'İN İSTİFASININ ARDINDAN HDP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etmiş, HDP de; Tuma Çelik'in partiden ihraç ettiğini açıklamıştı.

Son dakika: HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi...

Son dakika: HDP'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: HDP’li Mensur Işık’tan şiddet gören Ebru Işık için koruma kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA