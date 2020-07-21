Son dakika: HDP’li Mensur Işık’tan şiddet gören Ebru Işık için koruma kararı!

Şiddete uğrayan Ebru Işık'ın ifadesini değiştirmediği öğrenildi. Ebru Işık'ın, Mensur Işık hakkındaki şikayetinden de vazgeçmediği kaydedildi.





MAHKEME; ÇAĞRI ÜZERİNE KORUMA KARARI ALDI



Ankara 1. Aile Mahkemesi; mağdur Ebru Işık'ın yaptığı başvuru değerlendirdi. Mahkeme; Ebru Işık hakkında çağrı üzerine koruma kararı verdi. Ebru Işık; artık bir tehdit ya da tehlike hissettiğinde günün her anında korumasını arayacak ve yardım talebinde bulunabilecek.

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HDP, MENSUR IŞIK HAKKINDA KARAR ALMADI



HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ilgili kararın muhtemelen bu hafta içinde alınacağını açıklamıştı. Oluç; "Mensur Işık'la ilgili, olay ortaya çıkar çıkmaz grup yönetimi olarak Disiplin Kurulu'na biz gereken verileri sunduk, Disiplin Kurulu bu konuyu görüşüyor. Öyle sanıyorum ki bu hafta içinde Mensur Işık ilgili de Merkez Disiplin Kurulu'nun bir kararı olacaktır. Onu da sizlerle paylaşacağız" iddiasında bulunmuştu.





HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK'İN İSTİFASININ ARDINDAN HDP'DEN İHRAÇ EDİLDİ



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etmiş, HDP de; Tuma Çelik'in partiden ihraç ettiğini açıklamıştı.