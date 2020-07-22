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Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya'da incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'nde incelemelerde bulunuyor. Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve beraberindekilerle Ayasofya Camisi'ne gelerek cuma namazı öncesi son hazırlıkları inceliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 15:11 ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya'da incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve beraberindekilerle Ayasofya Camisi'ne gelerek cuma namazı öncesi son hazırlıkları inceledi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya'da incelemelerde bulundu
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