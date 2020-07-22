Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya'da incelemelerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor. Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve beraberindekilerle Ayasofya Camisi'ne gelerek cuma namazı öncesi son hazırlıkları inceliyor.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu. Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve beraberindekilerle Ayasofya Camisi'ne gelerek cuma namazı öncesi son hazırlıkları inceledi.