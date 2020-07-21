Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden son dakika görüntüleri ve tüm gelişmeler

Yeni rezervasyon kabul etmeyen ve tüm odalarını 24 Temmuz'a kadar Ayasofya Camisi'ni görmek isteyenlere ayıran Baysoy, yurt içi ve dışından gelmek isteyenleri ücretsiz ağırlayacak.
"BAŞKAN ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"
AA muhabirine, Ayasofya'nın 86 yıl sonra özüne döndürülüyor olmasının kendilerini çok memnun ettiğini anlatan Baysoy, Ayasofya'nın kapılarının açılması için mücadele eden Osman Yüksel Serdengeçti, Necip Fazıl Kısakürek, İsmail Kandemir ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise bu karadan dolayı çok minnettar olduklarını kaydetti.