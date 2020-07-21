Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden son dakika görüntüleri ve tüm gelişmeler

Baysan, şunları söyledi:

"Bu mutlu ve kutlu ana şahit olmak isteyen yurt içi veya dışından, Müslüman ya da gayrimüslim Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşmasına tanıklık etmek isteyen, bir parçası olmak isteyenler için bir şey yapmak istedik. Burada olmak isteyen ancak kalacak yer sıkıntısı çeken herkesi biz otelimizde ücretsiz olarak ağırlamak istiyoruz. Buyursunlar gelsinler, misafirimiz olsunlar." dedi.