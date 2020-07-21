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Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden son dakika görüntüleri ve tüm gelişmeler

Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Açılışa günler kala Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camii içerisindeki bahçe için çim getirildiği görüldü. Öte yandan hazırlıklar kapsamında Ayasofya önüne basın mensupları için platform kurulmaya başlandı. İşte 'ndeki son dakika gelişmesi ve içeriden son görüntüler

Giriş Tarihi: 21.07.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 14:49
Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden son dakika görüntüleri ve tüm gelişmeler

CAMİ BAHÇESİNE ÇİM GETİRİLDİ

'nde 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Açılışa günler kala Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camii içerisindeki bahçe için çim getirildiği görüldü.

PLATFORMLAR KURULUYOR

Öte yandan hazırlıklar kapsamında Ayasofya önüne basın mensupları için platform kurulmaya başlandı.

Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden son dakika görüntüleri ve tüm gelişmeler

İLK NAMAZ İÇİN 24 TEMMUZ'A HAZIRLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları sürerken, dışarıda da güvenlik önlemleri artırıldı. Sultanahmet Meydanı'na girişler çelik bariyerlerle kapatıldı.

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Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden son dakika görüntüleri ve tüm gelişmeler

POLİS KONTROLÜ

Vatandaşların girişi ise polis kontrolü ile yapılıyor. Camii içerindeki bahçe için çimlerin getirildiği görüldü. Öte yandan hem ulusal hem de uluslararası basının ilgisinin yoğun olması sebebiyle açılış için önüne basın platformu kuruluyor.

Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden son dakika görüntüleri ve tüm gelişmeler

BAZI OTELLER O GÜNÜN ŞEREFİNE ÜCRET ALMAYACAK, OTOPARKLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Ayasofya Camisi'nin 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılması dolayısıyla Fatih'teki Baykal Oteli'ni işleten Abdurrahman Baysoy, tarihi güne tanıklık etmek için İstanbul dışından gelecek olanlardan konaklama ücreti almayacak.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi için bir şeyler yapmak isteyen Baysoy, 25 oda ve 60 yatağı bulunan otelinin kapılarını misafirlere açmaya karar verdi.

Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden son dakika görüntüleri ve tüm gelişmeler

Yeni rezervasyon kabul etmeyen ve tüm odalarını 24 Temmuz'a kadar Ayasofya Camisi'ni görmek isteyenlere ayıran Baysoy, yurt içi ve dışından gelmek isteyenleri ücretsiz ağırlayacak.

"BAŞKAN ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ"

AA muhabirine, Ayasofya'nın 86 yıl sonra özüne döndürülüyor olmasının kendilerini çok memnun ettiğini anlatan Baysoy, Ayasofya'nın kapılarının açılması için mücadele eden Osman Yüksel Serdengeçti, Necip Fazıl Kısakürek, İsmail Kandemir ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise bu karadan dolayı çok minnettar olduklarını kaydetti.

Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden son dakika görüntüleri ve tüm gelişmeler

Baysan, şunları söyledi:

"Bu mutlu ve kutlu ana şahit olmak isteyen yurt içi veya dışından, Müslüman ya da gayrimüslim Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşmasına tanıklık etmek isteyen, bir parçası olmak isteyenler için bir şey yapmak istedik. Burada olmak isteyen ancak kalacak yer sıkıntısı çeken herkesi biz otelimizde ücretsiz olarak ağırlamak istiyoruz. Buyursunlar gelsinler, misafirimiz olsunlar." dedi.

Cuma namazına hazırlanan Ayasofya'nın içinden son dakika görüntüleri ve tüm gelişmeler

"Bunu üzerimizde bir borç olarak görüyoruz"

İşletmede bulunan 25 oda ve 60 yatağın tamamını tarihi ana tanıklık etmek isteyenlere ayırdığını aktaran Baysoy, şöyle konuştu:

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