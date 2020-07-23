Yeni sistem tuzakları bozdu

9 Temmuz 2018 tarihinde tam olarak devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 2 yıl boyunca pek çok sınamayla karşılaştı. Ekonomiden terörle mücadeleye, bölgesel anlaşmazlıklardan koronavirüs salgınına kadar birçok sınamanın olumsuz etkisi, sistemin etkin ve hızlı karar alma yapısı sayesinde azaltıldı.Bu dönemde 40 ülkeye 47 ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 98 devlet ve hükümet başkanını Türkiye'de ağırladı. Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla bölgesel ve küresel meseleler ile ilgili 366 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yeni sistemin devrede olduğu bu dönemde, bölgesel ve küresel hemen tüm sorunların çözümünde Türkiye, her liderin görüşüne başvurduğu, işbirliğini aradığı bir ülke haline geldi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılında dev projeler de hayata geçirildi. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Avrupa Bağlantısı ve Türk Akım Projesi ile enerji alanında iki önemli adım atıldı. Bu dönemde Türkiye'nin Otomobili tanıtımı yapılırken Gemlik'te fabrikanın temelinin atılmasına kısa bir süre kaldı. 27 Mayıs darbesinin yargılamalarının yapıldığı Yassıada, bu dönemde Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesimi açılışı yapıldı.Koronavirüs salgınıyla mücadelede de etkin bir yöntem izlendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma avantajı, birçok tedbirin acil şekilde uygulanmasını sağladı. Ekonomik hayatın sürmesi için ve vatandaşların salgından ekonomik açıdan daha az etkilenmesini sağlamak için peş peşe ekonomik tedbirler hayata geçirildi. Salgın döneminde, sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlara 25.5 milyar lira nakit ödeme yapıldı.Sağlık alanında dev projeler hayata geçirildi. Bu dönemde Sancaktepe ve Yeşilköy'de iki salgın hastanesi 45 günde tamamlanırken Hadımköy'deki tarihi bina restore edilerek hizmet vermeye başladı. Okmeydanı, Kartal, Başakşehir Şehir Hastaneleri hizmete girdi.Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı harekatlarıyla hemSuriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör koridorun hem de İdlib'deki insani dramın önüne geçildi. Bu dönemde, önemli bir gündem başlığı da Libya ve Doğu Akdeniz oldu. Libya'da meşru hükümet ile imzalanan anlaşmalar Libya'daki durumun seyrini değiştirdi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan tuzağı akamete uğrattı. Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarla burada bir terör koridoru oluşturulmasının önüne geçilirken, hem sahada hem masada inisiyatif alan Türkiye, özellikle İdlib bölgesinde büyük bir insani krizin ortaya çıkmasını önledi. Yurt içinde de terörle mücadeleyi sürdüren Türkiye, özellikle Irak'ta terör örgütü PKK'ye ağır darbeler indirdiTürkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında yerli ve milli solunum cihazı üretme başarısını da gösterdi. Ayrıca, dünyanın 140 ülkesine tıbbi malzeme yardımı yaparak büyük bir dayanışma örneği gösterdi.