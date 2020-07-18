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İlk 'un fabrika temeli 'da atıldı! İşte tarihi günden kareler

Başkan 'ın katılımıyla 'nin ilk yerli otomobili 'un üretileceği fabrikanın temeli 'nın Gemlik ilçesinde atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. Tören öncesinde Erdoğan tesisin inşa edileceği alanda havadan inceleme de yaptı.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 22:00
İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı! İşte tarihi günden kareler

'nin ilk yerli otomobili 'un üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı 'ın katıldığı törenle Gemlik'te atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TOGG ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG Genel Müdürü Mehmet Gürcan Karakaş katıldı.

İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı! İşte tarihi günden kareler

60 YILLIK HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK'
60 yıllık hayali gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıllık hayalimizi anlamlı bir buluşmada gerçeğe dönüştürme yolunda, tarihi adım attığımız böyle bir günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

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İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı! İşte tarihi günden kareler

HAMDOLSUN PROJEDE HİÇBİR KUSUR BULAMADILAR
Hayatlarında ülke ve milletin hayrına bir tek çivi dahi çakmamış olanların koro halinde iftira etme yarışına girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menüsünden başlatma tuşuna kadar projede açık aramaya başladılar. Otomobilin farı da, kaputu da varmış. Aslında kendi aşağılık komplekslerini de ortaya koydular. Hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadılar. Dalga geçmek için attıkları manşetlerin hepsi, döndü dolaştı yüzlerine bulaştı" diye konuştu.

İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı! İşte tarihi günden kareler

YATIRIM ZİNCİRİMİZİN ALTIN HALKASIDIR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası yatırım zincirimizin altın halkasıdır. Salgına rağmen yatırım yapmanın gurunu yaşıyoruz. Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika haritasını değiştirecek devasa bir tesistir. Üretilecek tüm otomobillerin AR-GE'si burada yapılacak. Fabrikamız doğrudan halkımıza hizmet edecek, çocuklar ve gençler yeni teknolojilerle burada tanışacak. Çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyoruz. Bu eserin genç kuşaklara da ilham aşılayacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı! İşte tarihi günden kareler

BAŞARIYA GİDEN YOL ÇOĞU ZAMAN ENGELLERLE, SABOTAJLARLA HATTA İHANETLERLE DOLUDUR
"Unutmayalım başarıya giden yol çoğu zaman mayınlarla ihanetlerle doludur" diyen Erdoğan, "'nin bir asra yaklaşan süreçte bunlar yaşanmıştır. Gizli bir el hep yatırımları engellemek istemiştir. Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Dünyada bütün başarıların arkasında azim ve mücadele vardır. Başarıya giden yol çoğu zaman engellerle, sabotajlarla hatta ihanetlerle doludur. Ülkemizin özellikle ekonomi, dış politika ve ticarette gelişime giden yolları hep gizli bir elle engellenmiştir. Devrim otomobili girişimi de son derece basit sebeplerle rafa kaldırılmıştır" dedi.

İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı! İşte tarihi günden kareler

DENİZİN DİBİNDEN İNCİ ÇIKARMAK İSTEYEN VURGUN YEMEĞİ GÖZE ALMALIDIR
"CHP medyası olmuştur. O dönemin CHP zihniyetteki gazetelerini açıp baktığımızda 'boş lakırtı' diyor. Kaynak israfı diyen CHP'li siyasetçileri görüyoruz" diye konuşan Erdoğan, "Bunlar gibi yazı, manşet bir utanç vesikası olarak arşivlerimizde duruyor. Denizin dibinden inci çıkarmak isteyen vurgun yemeği göze almalıdır. Biz de vurgun yemeği göze aldık, alacağız" diye konuştu.

İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı! İşte tarihi günden kareler

SON 18 YILDA HEM ŞEYTAN TAŞLADIK HEM DE TAVAF YAPTIK
Devrim otomobilinin de basit sebeplerle kaldırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ürettiğini tüm dünyaya ihraç etmek istememiz hep engellenmiştir. Korku lobisi hep işe geçmiştir. Şükrü Er karşılaştığı zorlukları, 'Tartışmanın bir tarafında yaparız diye müteşebbisler diğer tarafta yapamazsınız diyenler vardı. Birinciler akla sığınıyordu. İkinciler telaş içinde propaganda için her şeyi harcama yapıyordu" diyor. Devrim otomobili ithalatçı çevreler tarafından engellendi. Bizi engelleyenler tıpkı bugün olduğu gibi CHP zihniyeti idi. Denizin dibinden inci çıkarmak için vurgun yemeye razı olmak gerekir. Son 18 senede ne başardıysak tehditlere sabotajlara rağmen başardık. İnsanımıza tepeden bakan anlayışa karşı gelerek bugünlere geldik. Son 18 yılda hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Sıkıntıların sorunların büyüklükleri karşısında geri adım atmadık. Sonunda biz 5 yiğit adamla yola çıktık. CHP'nin takoz siyasetine rağmen ülkemizin sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda geliştirdik."

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