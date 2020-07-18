İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı! İşte tarihi günden kareler

SON 18 YILDA HEM ŞEYTAN TAŞLADIK HEM DE TAVAF YAPTIK

Devrim otomobilinin de basit sebeplerle kaldırıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ürettiğini tüm dünyaya ihraç etmek istememiz hep engellenmiştir. Korku lobisi hep işe geçmiştir. Şükrü Er karşılaştığı zorlukları, 'Tartışmanın bir tarafında yaparız diye müteşebbisler diğer tarafta yapamazsınız diyenler vardı. Birinciler akla sığınıyordu. İkinciler telaş içinde propaganda için her şeyi harcama yapıyordu" diyor. Devrim otomobili ithalatçı çevreler tarafından engellendi. Bizi engelleyenler tıpkı bugün olduğu gibi CHP zihniyeti idi. Denizin dibinden inci çıkarmak için vurgun yemeye razı olmak gerekir. Son 18 senede ne başardıysak tehditlere sabotajlara rağmen başardık. İnsanımıza tepeden bakan anlayışa karşı gelerek bugünlere geldik. Son 18 yılda hem şeytan taşladık hem de tavaf yaptık. Sıkıntıların sorunların büyüklükleri karşısında geri adım atmadık. Sonunda biz 5 yiğit adamla yola çıktık. CHP'nin takoz siyasetine rağmen ülkemizin sağlıktan milli teknolojiye kadar her alanda geliştirdik."