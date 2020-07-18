İlk yerli otomobil TOGG'un fabrika temeli Bursa'da atıldı! İşte tarihi günden kareler

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa Gemlik'te atıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TOGG ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG Genel Müdürü Mehmet Gürcan Karakaş katıldı.