Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İngiltere yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

'nin fabrikasının temeli haftasonu Başkan tarafından atıldı. Lansmanı yapıldığı ilk günden beri dünyanın ilgisini çeken ve şimdiden binlerce sipariş alan yerli otomobil ingiliz basınında yer aldı. İngiliz The Telegraph, Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği tesise ait fotoğrafa "Günün Fotoğrafları" arasında yer verdi.

Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 11:12
İngiltere yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

'nin Otomobili, dünya basınının ilgisini çekiyor. İngiliz The Telegraph, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaat başlama töreninden bir fotoğrafı paylaştı.

İngiltere yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

TOGG CEO'SU KARAKAŞ YERLİ OTOMOBİL VE FABRİKASI İLE İLGİLİ BİLGİ VERMİŞTİ

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, fabrika inşaatının 18 ay gibi bir sürede tamamlanacağını belirterek, "1,2 milyon metrekare üzerinde akıllı ve temiz bina kuracağız" dedi. 'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı 'ın elektrikli otomobillerin daha yarışın başında olduğu dönemde "Bu yarışta biz de varız" demesinin dünyada büyük ses getirdiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İngiltere yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

'nin Otomobili'nin dünyanın ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde ana haberlerde birinci sırada yer aldığını dile getiren Karakaş, bu alanda yaşanan gelişmelerde bahsetti.

İngiltere yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

TOGG'un bilinirlik düzeyinin 'de yüzde 90'ın üzerine çıktığını anlatan Karakaş, tasarımı, güçlü ve özgüvenli duruşuyla marka beğeni endeksinde kısa sürede yüzde 73 oranında sıçrama kaydettiklerini bildirdi.

İngiltere yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

Karakaş, projede kendileri için her şeyden önce iki konu olduğunu kaydederek, TOGG'un fikri ve sınai mülkiyet haklarının yüzde 100 kendisine yani 'ye ait olduğunu, bu durumun kendilerini bağımsız ve özgür yaptığını vurguladı.

İngiltere yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

Lisansının ve imtiyaz haklarının tamamen kendilerine ait olduğunu, tedarikçilerini kendilerinin belirleyebildiğini anlatan Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerliyiz aynı zamanda. Çünkü yolun başından itibaren yüzde 51 gibi bir yerlilik oranı sözü verdik. Bunu yaparken tedarikçilerimizi yeni nesil otomobillere hazırlayan, dönüştüren bir proje olduğumuzun da bilincindeyiz. Şu ana kadar tedarikçilerimizin yüzde 93'ünü tamamladık. Bunların yüzde 78'i 'de üretim yapan tedarikçilerimiz. Henüz Türkiye'de bulamadıklarımızı Avrupa ve Asya'dan tedarik ediyoruz."

İngiltere yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

"KÜRESEL SALGIN SÜRECİNDE FAALİYETLERİMİZE ARA VERMEDİK"

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, küresel salgın sürecinde dünyada özellikle elektrikli ve yeni nesil araç projelerinin durdurulduğunu veya ertelendiğini belirterek, kendi ekiplerinin büyüdüğünü, ekosistemlerini geliştiğini, uluslararası tescil sürecinin devam ettiğini söyledi.

Pandemi döneminde ek istihdam sağladıklarını ve yıl sonuna kadar sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Karakaş, dış ve iç tasarımlarının başta AB ülkeleri olmak üzere Çin'de tescil edildiğini, ABD, Güney Kore ve Japonya'da tescil sürecinin sürdüğünü anlattı.

SON DAKİKA