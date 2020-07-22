İngiltere yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

Lisansının ve imtiyaz haklarının tamamen kendilerine ait olduğunu, tedarikçilerini kendilerinin belirleyebildiğini anlatan Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerliyiz aynı zamanda. Çünkü yolun başından itibaren yüzde 51 gibi bir yerlilik oranı sözü verdik. Bunu yaparken tedarikçilerimizi yeni nesil otomobillere hazırlayan, dönüştüren bir proje olduğumuzun da bilincindeyiz. Şu ana kadar tedarikçilerimizin yüzde 93'ünü tamamladık. Bunların yüzde 78'i Türkiye'de üretim yapan tedarikçilerimiz. Henüz Türkiye'de bulamadıklarımızı Avrupa ve Asya'dan tedarik ediyoruz."