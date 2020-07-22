İngiltere yerli otomobili konuşuyor! Hayran kaldılar

"KÜRESEL SALGIN SÜRECİNDE FAALİYETLERİMİZE ARA VERMEDİK"
TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, küresel salgın sürecinde dünyada özellikle elektrikli ve yeni nesil araç projelerinin durdurulduğunu veya ertelendiğini belirterek, kendi ekiplerinin büyüdüğünü, ekosistemlerini geliştiğini, uluslararası tescil sürecinin devam ettiğini söyledi.
Pandemi döneminde ek istihdam sağladıklarını ve yıl sonuna kadar sağlamaya devam edeceklerini dile getiren Karakaş, dış ve iç tasarımlarının başta AB ülkeleri olmak üzere Çin'de tescil edildiğini, ABD, Güney Kore ve Japonya'da tescil sürecinin sürdüğünü anlattı.