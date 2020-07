Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılını değerlendirdi | Video

Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılını değerlendirdi. (21 Temmuz 2020 Salı) Her bakanlığın yaptığı çalışmaları özetleyerek anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu dönemin içinde her türlü mücadele, her türlü kahramanlık, cesaret ve zafer de vardır. Başarıyla taçlandırdığımız her mücadele geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağlamıştır. Bu süreçte her türlü saldırı ve ihanet girişimi başarısız olmuştur. Tüm sınavlardan başarıyla çıktık." dedi.