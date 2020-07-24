Son dakika: Yüksek Askeri Şura Kararları tam liste 2020: YAŞ kararları ile terfi eden ve general olan albaylar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı 12.15'te başladı, 45 dakika sürdü. Külliye'deki kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de hazır bulundu.

Son dakika: 2020 YAŞ kararları açıklandı! İşte terfi alan ve emekli olan komutanlar, generaller, amiraller | Video

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan YAŞ kararları kamuoyu ile paylaşıldı.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

Son Dakika: 2020 YAŞ kararlarıyla Korgeneral Zekai Aksakallı ve Orgeneral İsmail Metin Temel emekliye sevk edildi | Video

ZEKAİ AKSAKALLI VE METİN TEMEL EMEKLİ EDİLDİ

YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral İsmail Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

YAŞ kararları kapsamında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin görev süreleri bir sene uzatıldı. Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın görev süreleri bir yıl uzatıldı.

DONANMA KOMUTANI ERCÜMENT TATLIOĞLU ORAMİRAL OLDU

YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakçı Korgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin Koramiralliğe terfi etti.

GENERAL/AMİRAL SAYISI 30 AĞUSTOS İTİBARIYLA 247 OLACAK

Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.

30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

İŞTE O LİSTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararlarına göre, 30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Şeref Öngay

2- Osman Erbaş

3- Yavuz Türkgenci

4- Ali Sivri

5- Selçuk Bayraktaroğlu

Tümgeneraller:

1- Erhan Uzun

2- Yılmaz Yıldırım

Tuğgeneraller:

1- Göksel Sevindik

2- Fedai Ünsal

3- İsmail Hakkı Köseali

4- Burhan Aktaş

5- Faruk Yıldırım

6- Ali Ekiyor

7- Barbaros Kasar

8- Oğuz Tozak

9- Hurşit Ağırcan

10- Özgür Nuhut

11- Sadettin Alp Ergin

12- Ahmet Kasa

13- Mücahit Zorlutuna

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiraller:

1- Yalçın Payal

2- Bülent Turan

3- Mehmet Baybars Küçükatay

4- Gürsel Çaypınar

5- Önder Gürbüz

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

2- İsmail Güneykaya

Tümgeneral

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller

1- Kemal Turan

2- Bülent Tatkan

3- Kadircan Kottaş

4- Yusuf Erge

5- Refik Ölmez

6- Murat Pekşen

7- Ersin Göse

Başkan Erdoğan'dan YAŞ mesajı

TOPLANTI ÖNCESİ ANITKABİR'E ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

"DOĞU AKDENİZ'DEN TERÖRLE MÜCADELEYE KADAR TÜRLÜ BAŞARILAR ORDUMUZUN GÜCÜ VE YETENEĞİNİ ORTAYA KOYMAKTADIR"

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2020 yılı toplantısı vesilesiyle huzurunda bulunuyoruz. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den terörle mücadeleye kadar farklı cephelerde elde ettiğimiz tarihi başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır.

Yüksek disiplini, vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürmektedir. Bu düşüncelerle zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ruhun şad olsun."