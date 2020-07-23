Son Dakika: 2020 YAŞ kararlarıyla Korgeneral Zekai Aksakallı ve Orgeneral İsmail Metin Temel emekliye sevk edildi | Video
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Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı. 2020 YAŞ kararları ile eski Özel Kuvvetler Komutanı 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve eski 2. Ordu Komutanı, Genelkurmay Denetleme Başkanı Orgeneral İsmail Metin Temel emekliye sevk edildi. (23 Nisan 2020 Perşembe)