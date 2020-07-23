Son dakika: 2020 YAŞ kararları açıklandı! İşte terfi alan ve emekli olan komutanlar... | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlık ettiği YAŞ toplantısı 45 dakika sürdü. Toplantının ardından alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. YAŞ'ta alınan kararlar sonrası komuta kademesi şu şekilde oluştu. İşte 2020 yılı Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda terfi eden ve emekli olan generaller... (23 Temmuz 2020 Perşembe)