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eski milletvekili 'den şok sözler! "CHP kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi"

37. Olağan Kurultayı çalışmalarına başladı. Salona gelişinin ardından kürsüye davet edilen CHP Genel Başkanı , yeterli çoğunluğun sağlandığını belirterek, kurultayı açtı. Kurultayı A Haber canlı yayınında değerlendiren CHP eski milletvekili , "Böyle bir ortamda kurultayın yapılması mümkün değil. Ortalık yangın yeri, salgın var. Hattı CHP'li bazı yöneticilerin 'Üniversite sınavları yapılmasın.' dedikleri bir dönemde, kadın kolları kurultayını iptal ettiğimiz bir dönemde yangından mal kaçırır gibi kurultay yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 14:22 ABONE OL
CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen'den şok sözler! CHP kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi

Kovid-19 nedeniyle yarı açık gösteri merkezi Bilkent Odeon'da yapılması kararlaştırılan kurultayda, hazırlıklar sabah saatlerine kadar sürdü.

Sahneye dev ekran kurulurken, tribünlerin bulunduğu duvarlara Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Son Dakika: CHP'de 37. Olağan Kurultay başladı! 'CHP Kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi' | Video

Kurultayın sloganı "iktidar kurultayı" olarak belirlenirken, bu slogana uygun olarak merkezin farklı yerlerine "Barış için iktidar", "Özgürlük için iktidar", "Halk için iktidar", "Ezilenler için iktidar" gibi yazılar asıldı.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ
CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, "Böyle bir ortamda kurultayın yapılması mümkün değil. Ortalık yangın yeri, salgın var. Hattı CHP'li bazı yöneticilerin 'Üniversite sınavları yapılmasın.' dedikleri bir dönemde, kadın kolları kurultayını iptal ettiğimiz bir dönemde yangından mal kaçırır gibi kurultay yapılıyor." dedi.

"CHP KURULTAYI BİR ÇADIR TİYATROSU GİBİ"
Mehmet Sevigen, "CHP kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi, coşku yok. Yangından mal kaçırır gibi bir CHP kurultayı yapılıyor. Kılıçdaroğlu, 13 yıldır iktidar olamıyor. Milyonlarca CHP'li artık küskün ve üzgün. Halkı katmadığınız kurultayın başarılı olması mümkün değil. CHP duygusal olarak bölündü ve artık fiziksel olarak da bölünebilir." ifadelerini kullandı.

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CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen'den şok sözler! "CHP kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi"
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