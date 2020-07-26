Son dakika: MİT'e İstanbul'da yeni karargah! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silah olduğu bu dönemde teşkilatın önemi arttı. İstanbul diğer özelliklerinin yanı sıra istihbarat konusunda da özel konumuyla ortaya çıkmıştı. Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alnın kurumun MİT olması tesadüf değil. Türkiye son dönemdeki imtihanlarından alnının akı ile çıktı. İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın merkezi konumundadır. Burada atılan her adım dünyanın ilgisini çekiyor.

Tarihin her döneminde stratejik öneme sahip İstanbul bugün de aynı cazibesini sürdürüyor. Ecdadın hayalini gerçekleştirmek Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oldu. Amacımız İstanbul'u dünyanın en güvenli şehirlerinden biri haline getirmek

İSTANBUL'UN TÜRK TOPRAĞI OLUŞUNU SİNDİREMEYENLER VAR

Başkan Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılmasına dikkati çekerek, "İstanbul'un Türk toprağı oluşunu sindiremeyenler var" dedi.

Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN EYLEM YAPMA HAYALİ SINIRLANDIRILDI

Tüm teknik donanımları ile İstanbul ve Ankara bu süreçteki yükü hafifletecek. MİT'in İstanbul'daki ağırlığı artacak. İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma hayali büyük ölçüde sınırlandırıldı. İstanbul Bölge Başkanlığından çok büyük başarı bekliyoruz.

PKK VE LİDER KADROSU HAREKET EDEMEZ HALE GELDİ

Terör örgütleri ile yürüttüğümüz etkin mücadele dünyanın bizimle iş birliği yapmasının yolunu açtı. Teröristler biliyor ki dünyanın neresinde olursa olsunlar Türkiye enselerinde. MİT'in TSK ve Emniyet ile yürüttüğü operasyonlarda PKK ve lider kadrosu hareket edemez hale geldi.

Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması ve sınırların temizlenmesi gibi birçok görev teşkilatımız tarafından eksiksiz yerine getirildi. Ülkemiz tüm platformlarda etkili şekilde yerini alıyor. Her alanda olduğu gibi istihbaratta da zoru başardık.

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STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edilirken, teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.