Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'un Türk toprağı oluşunu sindiremeyenler var" | Video
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Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İstihbaratın öneminde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'un Türk toprağı oluşunu sindiremeyenler var"