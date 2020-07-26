Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Binası açılışında önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:48
Son Dakika Haberi: Çanakkale Ecebat'ta korkutan orman yangın | Video 26.07.2020 | 16:07
21:36
03:51
02:29
02:57
03:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açılış | Video 26.07.2020 | 13:09
01:39
02:49
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? | Video 25.07.2020 | 22:00
01:33
02:16
14:29
02:46
02:21
17:14
15:00
02:46
04:54
Ayasofya Camii'nde akşam namazı | Video 24.07.2020 | 21:00
04:21
Zincirler kırıldı, Ayasofya Camii ibadete açıldı | Video 24.07.2020 | 20:34
01:56
Cuma namazının ardından Ayasofya'ya ziyaretçi akını! | Video 24.07.2020 | 20:26
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de (Maslak) Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. (26 Temmuz 2020 Pazar)