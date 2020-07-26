Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Binası açılışında önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Binası açılışında önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Binası açılışında önemli açıklamalar | Video
26.07.2020 | 15:42

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de (Maslak) Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. (26 Temmuz 2020 Pazar)

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