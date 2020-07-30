HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K: Susmam için tehdit etti şikayet edemedim

Tecavüz skandalı ortaya çıktıktan sonra HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan hazırlık komisyonu mağdure D.K'yı dinledi. Son derece duygusal anların yaşandığı komisyonda D.K'nın zaman zaman gözyaşlarına engel olamadığı görüldü. D.K, süreci paylaştıktan sonra milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.



AİLESİNİN EVİ SANDIM

D.K, "Cinsel saldırının gerçekleştiği ev bir dernek başkanına ait. Neden, Tuma Çelik ile baş başa oraya gittiniz" sorusuna, "Ben gittiğimiz yerin dernek başkanına ait olduğunu bilmiyordum. Tuma Çelik'in ailesinin evine gittiğimizi sanıyordum" dedi.







KAHVEME İLAÇ KOYDU

Saldırıda bulunurken karşı koymadın mı" sorusuna da "Ben eve girdiğimizde daha önceden bir hazırlık yapıldığını gördüm. Daha sonra kahve ikram edildi. Kahveyi içtikten sonra bayıldım" yanıtını verdi.



ŞİKÂYET EDEMEDİM

D.K, milletvekillerinin şikayet etmekte neden geç kaldığını sorması üzerine de, şu yanıtı verdi:

Bizim ailemizin büyük çoğunluğu HDP'li. Böyle bir şikayette bulunmaya onun için korktum. Benim üniversiteye giden çocuklarım var. Sadece benim değil, çocuklarımın can güvenliği de tehlikedeydi, şikâyet edemedim.

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AĞUSTOS SONU ÇAĞRILACAK

Komisyon, Tuma Çelik'in Ağustos ayı sonuna doğru (20 Ağustos gibi) savunmasını yapması için hazırlık komisyonuna çağrılmasını kararlaştırdı. Çelik, kendi gelip savunma yapabileceği gibi bir başka milletvekili de bu görevi üstlenebiliyor. Çelik'in savunmasını yazılı yapması seçeneği de bulunuyor.



HDP VEKİLLİK İÇİN TECAVÜZÜ ÖRTTÜ

D.K, HDP'li kadın milletvekili ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. D.K'nın sözleri HDP'nin iğrenç yüzünü, milletvekiliği için tecavüzü bile örttüklerini ortaya koydu. D.K, "Görüştüğüm HDP'li kadınlar bana 'Şu sıralarda kayyum ile uğraşıyoruz. Kaybedecek bir milletvekilimiz bile yok' dedi.

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