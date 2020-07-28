Son Dakika: Tecavüz skandalında HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? TBMM'de bugün... | Video

Son dakika haberi... Hakkında tecavüz suçlaması bulunan HDP Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılması ile ilgili tecavüle suçlanan HDP Milletvekili Tuma Çelik'ten savunma istendi.