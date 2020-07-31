Son dakika: Sosyal medya düzenlemesinin ardından Devlet Bahçeli'den ilk Twitter paylaşımı!

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesinin ardından Twitter'dan ilk paylaşımını yaptı.

KARAGÜMRÜK'E SÜPER LİG TEBRİĞİ

Bahçeli, Süper Lig'e yükselen Karagümrük'ü tebrik etti. Bahçeli, "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK ÇİFTİNİ HEDEF ALAN ALÇAK PAYLAŞIM SONRASI TWİTTER'DAN MESAJ PAYLAŞMAMA KARARI ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ı hedef alan alçak paylaşımın ardından Twitter'dan bir daha mesaj paylaşmayacağını bildirmişti.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE TAM DESTEK VERDİ

Bahçeli, sosyal medya düzenlemesinin gerekliliğine vurgu yapmış, iktidarın alacağı her kararın arkasında olacağını bildirmişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya düzenlemesi ile birlikte Twitter'a yeniden dönmüş oldu.

Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

SON PAYLAŞIMI 1 TEMMUZ'DAYDI

Devlet Bahçeli, sosyal medyada en son paylaşımını 1 Temmuz'da yapmıştı. Son paylaşımında "Sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkânsız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir" ifadelerini kullanan Bahçeli'nin Meclis'te düzenleme yapılana kadar sosyal medya hesaplarını askıya aldığı açıklanmıştı.

İslami usullere uygun kurban kesimi nasıl olur? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, biter?

Bayramda mezarlık ziyareti yasak mı? Kurban Bayramı’nda mezarlık ziyareti yasak olan iller hangileri?

Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek?