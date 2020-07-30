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Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...
Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağlara yönelik özel hayat düzenlemesi yasalaştı. TBMM Genel Kurulu, 16 saat süren maratonun sonunda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. Sosyal medya alanında düzenleme yapmaya çalışan ülkelere de örnek olacak kanun teklifinin detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı. Sosyal medya düzenlemesi neleri içeriyor? İşte sosyal medya düzenlemesi ile ilgili tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.07.2020
13:40
Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
13:47
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