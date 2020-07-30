Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

İÇERİK ÇIKARMA: Bütün site için kapatılması sonucunu doğuran erişimin engellenmesi cezası yerine içeriğin çıkartılması kararı verilebilecek. Böylece haber alma özgürlüğü daha iyi korunmuş olacak. Karar en geç 4 saatte yerine getirilecek.



48 SAATTE YANIT VERİLECEK: Sosyal ağ sağlayıcı, yapılan başvurulara 48 saatte yanıt verecek. Bu zorunluluk yerine getirilmezse 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararları uygulanmazsa 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

