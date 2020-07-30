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Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağlara yönelik özel hayat düzenlemesi yasalaştı. TBMM Genel Kurulu, 16 saat süren maratonun sonunda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kabul etti. Sosyal medya alanında düzenleme yapmaya çalışan ülkelere de örnek olacak kanun teklifinin detaylarını İletişim Başkanlığı açıkladı. Sosyal medya düzenlemesi neleri içeriyor? İşte sosyal medya düzenlemesi ile ilgili tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.07.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 13:47
Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

Genel Kurulu, sosyal medyayı küfür, hakaret ve tehdit platformu olmaktan çıkartacak, kişilik haklarını koruyup isimsiz hesaplarla cirit atmasını önleyecek İ'nternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni 16 saatlik maratonun sonunda kabul etti. İşte dünyada bu alanda düzenleme yapmaya çalışan ülkelere de örnek olacak kanun teklifinden detaylar...

Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

İÇERİK ÇIKARMA: Bütün site için kapatılması sonucunu doğuran erişimin engellenmesi cezası yerine içeriğin çıkartılması kararı verilebilecek. Böylece haber alma özgürlüğü daha iyi korunmuş olacak. Karar en geç 4 saatte yerine getirilecek.

48 SAATTE YANIT VERİLECEK: Sosyal ağ sağlayıcı, yapılan başvurulara 48 saatte yanıt verecek. Bu zorunluluk yerine getirilmezse 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararları uygulanmazsa 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

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Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

SOSYAL MEDYA KİM?: Yasaya göre sosyal medya internette sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

YER SAĞLAYICILAR: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak. Teklifte cezalar daha yüksekti ancak önerge ile düşürüldü.

Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

UNUTULMA HAKKI: Kişiler, unutulma hakkını sosyal medya ve internet ortamında kullanabilecek. Kamu yararı öncelenerek başvurular üzerine bir kişi hakkındaki içerikler silinebilecek.

TÜRKİYE'DE BARINDIRMA: Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

24 SAATLİK SÜRE: Mahkeme kararları bildirimden sonraki 24 saat içinde uygulanacak. Uygulanmazsa doğan zararları tazmin edilecek.
3 AYLIK SÜRE: Sosyal ağ sağlayıcılar üç ay içinde kendilerine yapılacak "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusuna 48 saat içinde cevap verebilmek için gerekli hazırlıkları yapacak.

PORT DA EKLENDİ: Bir kişinin tespiti konusunda IP adresi yeterli ve sağlık bir sonuç vermeyeceği için "port bilgisi" de yasaya eklendi.

Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

İletişim Başkanlığı sosyal Medya düzenlemesi ile ilgili tüm detayları paylaştı. Sosyal Medya Düzenlemesi neleri içeriyor? İşte detaylar...

Sosyal ağlara özel hayat düzenlemesi! Sosyal medya düzenlemesi neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

Madde 1: Bu madde sosyal ağ sağlayıcılarını tanımlamaktadır.

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