Son Dakika Haberi: MHP Lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sonrası önemli açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:09
08:10
İstanbul Ayasofya Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı | Video 31.07.2020 | 09:23
02:32
Son dakika: Sosyal Medya yasası yürürlüğe girdi! İşte detayları | Video 31.07.2020 | 00:46
00:42
KDV'de bayram müjdesi! KDV indirimlerini Faruk Erdem yorumladı | Video 31.07.2020 | 00:12
04:19
Teşrik tekbiri nedir? Ne zamana kadar çekilir? | Video 30.07.2020 | 22:38
00:41
Kolunu saklayıp dilenen kişi JASAT'a yakalandı | Video 30.07.2020 | 20:44
03:08
01:03
Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu | Video 30.07.2020 | 19:03
06:40
02:45
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı | Video 30.07.2020 | 14:19
05:22
01:06
02:57
04:34
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı | Video 30.07.2020 | 11:07
00:37
Tepki yağıyor! İBB araçlarıyla alem yaptılar | Video 30.07.2020 | 00:41
02:21
TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı | Video 29.07.2020 | 22:13
01:24
Muharrem İnce parti kuracak iddiası! Neden sessiz? | Video 29.07.2020 | 20:30
00:44
Bayram Şenocak: Yine çevre katliamı, yine EkoFelaket! | Video 29.07.2020 | 20:02
03:37
Son Dakika... Kurban Bayramı dolayısıyla MHP Kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek dua eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu.