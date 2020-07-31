Video Haber Son Dakika Haberi: MHP Lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sonrası önemli açıklamalar | Video

Son Dakika Haberi: MHP Lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sonrası önemli açıklamalar | Video

Son Dakika Haberi: MHP Lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sonrası önemli açıklamalar | Video
31.07.2020 | 09:31

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Son Dakika Haberi: MHP Lideri Bahçeli'den Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti sonrası önemli açıklamalar | Video 03:09
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Son Dakika... Kurban Bayramı dolayısıyla MHP Kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret ederek dua eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli açıklamalarda bulundu.

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