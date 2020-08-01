Ayasofya’da ilk bayram namazında ağızlardan ‘Allah’a şükür’ sözü eksik olmadı: Elhamdülillah

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi. Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, Ayasofya Meydanı'nı doldurdu. Fatih Belediyesi ekipleri vatandaşlara namaz öncesinde ücretsiz olarak tek kullanımlık seccade, dezenfektan, maske ve su dağıttı. Mobil araçlar üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alan kişilerin alanı görmesi de sağlandı. Bayram namazı öncesinde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından dua okundu. 86 yıl sonra Ayasofya'da, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ilk bayram namazını kıldırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da ilk bayram namazını, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Fatih Belediyesi, Kurban Bayramı namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne gelen vatandaşlara, bugüne özel hazırlanan gümüş kaplamalı hatıra madalyonu ile üzerine Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi işlenmiş bez çanta armağan etti. Ayrıca, namazdan çıkan vatandaşlara çorba ikramı da yapıldı. Ayasofya'da kılınan ikinci Cuma namazına da ilgi büyüktü. Ayasofya Camii'nin içi dolunca çok sayıda kişi Sultanahmet Meydanı'nda saf tutarak Cuma namazı kıldı. İşte Ayasofya Camii'ne namaza gelen vatandaşların görüşleri;Fatih, İstanbul'un Fethi'yle dirilişe vesile olmuştu. Başkan Erdoğan'ın burayı ibadete açması da çok büyük bir dirilişin göstergesi. Ümmetin birliğine, dirliğine, selametine vesile olsun inşallah.Mevlaya sonsuz şükürler olsun, sebep olanlardan Allah razı olsun. Çok özlemimiz vardı. Açılışa saat 06.00'da gitmeme rağmen içeri girememiştim. Mühüm olan yakınında olsam bile yeter.Manevi atmosfer çok yüksek. İnşallah Mescid-i Aksa'da özgürlüğe kavuşacak.Ulu mabetteki ilk bayram hutbesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş okudu.Aziz milletimiz, geçmişten bugüne nice zorlukları sabır, sebat ve azimle aştı. İşte, 86 yıllık hasretin ardından büyük fethin sembolü Ayasofya Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması da, milletimizin sarsılmaz imanı, tükenmez umudu ve kararlı duruşunun bir göstergesidir. Allah'ın yardımı, milletimizin azim ve kararlılığı ile yaşadığımız küresel sıkıntıları da aşacağımıza ve daha büyük bir huzur ve coşkuyla yaşayacağımız bayramlara kavuşacağımıza olan inancım tamdır.Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim. Sıkıntı ve musibetler karşısında gerekli tedbir, tevekkül ve teslimiyet anlayışıyla hareket edelim.